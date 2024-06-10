Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
Дрон сбили над Брянским районом. По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений нет.
С начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, в том числе и Брянская область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.
8 июня над Выгоничским районом области также был перехвачен дрон. 1 июня силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью, в том числе разведывательный аппарат.
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