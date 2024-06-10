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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Дрон сбили над Брянским районом. По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений нет.

С начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, в том числе и Брянская область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. 

В Брянской области уничтожили беспилотник
Политика

8 июня над Выгоничским районом области также был перехвачен дрон. 1 июня силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью, в том числе разведывательный аппарат.

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Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз беспилотники ПВО ВСУ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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