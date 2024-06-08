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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области уничтожили беспилотник

Богомаз: в Брянской области над Выгоничским районом уничтожили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили над Брянской областью беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны», — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил Богомаз.

Силы ПВО сбили разведывательный дрон над Брянской областью
Политика
Фото:Минобороны России

1 июня силы ПВО сбили разведывательный беспилотник над Брянской областью. Богомаз уточнял, что дрон был сбит над Севским районом. В тот же день Минобороны сообщило об одном сбитом дроне в Брянской области.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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