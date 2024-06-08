В Брянской области уничтожили беспилотник

Богомаз: в Брянской области над Выгоничским районом уничтожили беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили над Брянской областью беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны», — написал он в телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил Богомаз.

1 июня силы ПВО сбили разведывательный беспилотник над Брянской областью. Богомаз уточнял, что дрон был сбит над Севским районом. В тот же день Минобороны сообщило об одном сбитом дроне в Брянской области.