На МКАД перевернулся и загорелся автомобиль
Автомобиль на высокой скорости въехал в ограждение дорожных работ, перевернулся и загорелся, сообщает столичный дептранс.
Инцидент произошел на внешней стороне 17-го километра МКАД, в районе съезда № 13. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
На месте работают оперативные службы города. Из-за аварии для движения доступны только две полосы из пяти.
Ранее, 12 мая, на 69-м км МКАД столкнулись машина такси и грузовой автомобиль. Позднее в них врезался еще один грузовик. Полиция сообщила об одном погибшем и двух пострадавших.
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