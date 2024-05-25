Дептранс: на МКАД перевернулся и загорелся легковой автомобиль

На МКАД перевернулся и загорелся автомобиль

Автомобиль на высокой скорости въехал в ограждение дорожных работ, перевернулся и загорелся, сообщает столичный дептранс.

Инцидент произошел на внешней стороне 17-го километра МКАД, в районе съезда № 13. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

На месте работают оперативные службы города. Из-за аварии для движения доступны только две полосы из пяти.

Ранее, 12 мая, на 69-м км МКАД столкнулись машина такси и грузовой автомобиль. Позднее в них врезался еще один грузовик. Полиция сообщила об одном погибшем и двух пострадавших.