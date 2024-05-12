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Общество ,  
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На МКАДе погиб человек при столкновении такси и грузовиков

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) столкнулись машина такси и два грузовика, один человек погиб, сообщила ТАСС пресс-служба столичной полиции.

«В районе 69-го км МКАД произошло столкновение машины такси и грузового автомобиля, затем в них врезался еще один грузовик», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали.

Московский дептранс уточняет, что ДТП случилось на внутренней стороне 69-го км МКАД, в районе съезда № 68А. Движение машин в районе аварии было затруднено, спустя четыре часа его восстановили.

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8 мая фура и грузовой поезд столкнулись на переезде в районе станции Новый мир в Хабаровском крае. По данным местной прокуратуры, водитель грузовой машины остановился на железнодорожных путях, предположительно, из-за поломки, в результате чего на грузовик наехал поезд. Пострадал водитель грузовика, а также были повреждены транспортное средство, локомотив, железнодорожные пути.

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МКАД ДТП Москва
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