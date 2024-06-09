Путин встретится с участниками программы «Время героев»

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Владимир Путин на следующей неделе встретится с участниками программы «Время героев» для бывших и действующих военнослужащих, сообщил телеведущий «России 1» Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Эта программа нацелена на подготовку руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих. Их будут готовить к работе в органах власти и госкомпаниях. Для участия необходимо иметь гражданство России, высшее образование, опыт управления персоналом и не иметь судимости.

О запуске программы «Время героев» Путин объявил в послании Федеральному собранию 29 февраля. По его словам, можно «передать в будущем и доверить» Россию таким людям, как нынешние участники военной операции на Украине. Президент отметил, что ветераны смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность.