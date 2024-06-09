Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8
Средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
В ведомстве не уточнили, где он был сбит. По оценке Минобороны, с начала военной операции России на Украине было уничтожено 276 вертолетов ВСУ. Кроме того, за сутки военные перехватили 66 беспилотников и 13 реактивных снарядов HIMARS американского производства.
Помимо этого ВСУ потеряли боевые машины пехоты Marder немецкого производства, американские Bradley, а также два автомобиля, заявили в российском военном ведомстве.
Минобороны регулярно сообщает о ходе военной операции. Накануне, 8 июня, ведомство отчиталось об уничтожении вертолета Ми-8, пяти безэкипажных катеров в Черном море, четырех ракет ATACMS, снарядов HIMARS и «Ольха», одной ракеты «Нептун» и 71 дрона.
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