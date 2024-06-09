Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8

Вертолёт Ми-8 (Фото: Alex Babenko / Getty Images)

Средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

В ведомстве не уточнили, где он был сбит. По оценке Минобороны, с начала военной операции России на Украине было уничтожено 276 вертолетов ВСУ. Кроме того, за сутки военные перехватили 66 беспилотников и 13 реактивных снарядов HIMARS американского производства.

Помимо этого ВСУ потеряли боевые машины пехоты Marder немецкого производства, американские Bradley, а также два автомобиля, заявили в российском военном ведомстве.

Минобороны регулярно сообщает о ходе военной операции. Накануне, 8 июня, ведомство отчиталось об уничтожении вертолета Ми-8, пяти безэкипажных катеров в Черном море, четырех ракет ATACMS, снарядов HIMARS и «Ольха», одной ракеты «Нептун» и 71 дрона.