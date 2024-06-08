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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8

Минобороны: средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8
Сюжет
Военная операция на Украине
Вертолёт Ми-8
Вертолёт Ми-8 (Фото: Alex Babenko / Getty Images)

Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров.

Российские военные за сутки также перехватили четыре ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 беспилотник.

Минобороны сообщило об уничтожении 25 дронов за ночь
Политика

Ранее военное ведомство отчиталось об уничтожении 25 дронов в течение ночи на 8 июня. Девять из них были сбиты над Крымом, шесть — над Краснодарским краем, по три — над Астраханской и Белгородской областями, два — в Ростовской и еще по одному — в Брянской и Тульской областях.

Позднее Минобороны сообщило, что ПВО сбили еще четыре беспилотника над Белгородской областью. По информации губернатора Вячеслав Гладкова, за сутки в регионе атакам дронов подверглись два храма.

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Теги
Минобороны Вертолет Ми-8 ПВО беспилотники ВСУ
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