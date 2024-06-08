Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8

Вертолёт Ми-8 (Фото: Alex Babenko / Getty Images)

Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров.

Российские военные за сутки также перехватили четыре ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун» и 71 беспилотник.

Ранее военное ведомство отчиталось об уничтожении 25 дронов в течение ночи на 8 июня. Девять из них были сбиты над Крымом, шесть — над Краснодарским краем, по три — над Астраханской и Белгородской областями, два — в Ростовской и еще по одному — в Брянской и Тульской областях.

Позднее Минобороны сообщило, что ПВО сбили еще четыре беспилотника над Белгородской областью. По информации губернатора Вячеслав Гладкова, за сутки в регионе атакам дронов подверглись два храма.