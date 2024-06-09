На юге Азербайджана двух пограничников убило ударом молнии

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Два пограничника погибли от удара молнии на юге Азербайджана, сообщила государственная пограничная служба страны. Инцидент произошел утром 9 июня.

«Руководство выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, желает им терпения», — говорится в публикации. Погибли майор Бахышлы Бахыш Эльшан-оглу и солдат Нагиев Али Эльшан-оглу. Ведомство начало расследование.

В конце мая в подмосковной Балашихе также в результате удара молнии погиб мужчина. Телеграм-каналы «112» и Mash сообщили, что ему было 63 года.