В Бразилии 21-летнего футболиста убила молния во время матча
Бразильский футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвеш скончался в возрасте 21 года в результате удара молнией во время матча. Об этом сообщает Globo.
Инцидент произошел в Санту-Антониу-да-Платина во время матча регионального любительского кубка в штате Парана между клубами «Униау Жапиренсе» и «Унидос».
Во время игры шел дождь, и в поле ударила молния. Гонсалвеш был доставлен в отделение неотложной помощи, но спасти его не удалось. Еще шесть футболистов были госпитализированы с различными ожогами тела.
Из пострадавших пятеро остаются в больнице под наблюдением. Еще одного, в более тяжелом состоянии, доставили в областную больницу.
Власти Санту-Антониу-да-Платина выразили сожаление по поводу смерти спортсмена и заявили, что прилагают все усилия, чтобы обеспечить пострадавшим наилучший уход.
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