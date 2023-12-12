В Бразилии 21-летнего футболиста убила молния во время матча

В Бразилии 21-летнего футболиста убила молния во время матча

Инцидент произошел во время матча регионального любительского турнира в городе Санту-Антониу-да-Платина. Кайо Энрике де Лима Гонсалвеш скончался, еще шесть человек были госпитализированы

Фото: Tom Shaw / Getty Images

Бразильский футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвеш скончался в возрасте 21 года в результате удара молнией во время матча. Об этом сообщает Globo.

Инцидент произошел в Санту-Антониу-да-Платина во время матча регионального любительского кубка в штате Парана между клубами «Униау Жапиренсе» и «Унидос».

Во время игры шел дождь, и в поле ударила молния. Гонсалвеш был доставлен в отделение неотложной помощи, но спасти его не удалось. Еще шесть футболистов были госпитализированы с различными ожогами тела.

Из пострадавших пятеро остаются в больнице под наблюдением. Еще одного, в более тяжелом состоянии, доставили в областную больницу.

Власти Санту-Антониу-да-Платина выразили сожаление по поводу смерти спортсмена и заявили, что прилагают все усилия, чтобы обеспечить пострадавшим наилучший уход.