В Балашихе молния убила мужчину

Фото: Никита Попов / РБК

Мужчина погиб в Балашихе в Московской области в результате удара молнии, сообщили РБК в региональном главке Следственного комитета.

Тело погибшего 31 мая нашли прохожие возле одного из домов на шоссе Энтузиастов. На его коже были ожоги и электрометки (некротические повреждения кожи из-за контакта с током высокой мощности).

Следствие пришло к выводу, что причиной смерти мужчины стало попадание в него молнии.

Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

Телеграм-каналы «112» и Mash пишут, что погибший — 63-летний мужчина. Они показали кадры, на которых видно, как человек под зонтом идет по тротуару во время грозы. Затем возникает вспышка, похожая на удар молнии, и человек падает без движения на проезжую часть.

В Москве и области 31 мая прошла гроза. Подмосковное управление МЧС предупредило, что непогода может сохраняться на территории региона до конца суток.

В этот же день гроза прошла в Ростовской области: в Тарасовском лесничестве из-за удара молнии загорелись десятки гектаров леса. В Черкесске (Карачаево-Черкесия) во время урагана дерево упало на машину с людьми, в результате один человек погиб.