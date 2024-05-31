В Балашихе молния убила мужчину
Мужчина погиб в Балашихе в Московской области в результате удара молнии, сообщили РБК в региональном главке Следственного комитета.
Тело погибшего 31 мая нашли прохожие возле одного из домов на шоссе Энтузиастов. На его коже были ожоги и электрометки (некротические повреждения кожи из-за контакта с током высокой мощности).
Следствие пришло к выводу, что причиной смерти мужчины стало попадание в него молнии.
Ведомство начало проверку по факту произошедшего.
Телеграм-каналы «112» и Mash пишут, что погибший — 63-летний мужчина. Они показали кадры, на которых видно, как человек под зонтом идет по тротуару во время грозы. Затем возникает вспышка, похожая на удар молнии, и человек падает без движения на проезжую часть.
В Москве и области 31 мая прошла гроза. Подмосковное управление МЧС предупредило, что непогода может сохраняться на территории региона до конца суток.
В этот же день гроза прошла в Ростовской области: в Тарасовском лесничестве из-за удара молнии загорелись десятки гектаров леса. В Черкесске (Карачаево-Черкесия) во время урагана дерево упало на машину с людьми, в результате один человек погиб.
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