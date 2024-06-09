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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремел взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине

Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал ТСН. Издание «Страна» также сообщило о взрывах в Одесской области.

В Одесской, а также Николаевской областях объявили ракетную опасность, передает издание «Зеркало недели».

Ранее ночью издания «Страна» и «Суспiльне» сообщили о взрыве в Николаеве. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу.

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Теги
Одесса взрыв Одесская область ракетная опасность Воздушная тревога
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