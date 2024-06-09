В Одессе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал ТСН. Издание «Страна» также сообщило о взрывах в Одесской области.

В Одесской, а также Николаевской областях объявили ракетную опасность, передает издание «Зеркало недели».

Ранее ночью издания «Страна» и «Суспiльне» сообщили о взрыве в Николаеве. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.