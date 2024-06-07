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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прозвучали взрывы

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе
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Военная операция на Украине

В Одессе прозвучала серия взрывов, сообщил мэр города Геннадий Труханов в телеграм-канале.

«В городе слышны взрывы», — написал он около 23:45 мск.

По данным сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения, на тот момент в городе и Одесской области звучали сигналы воздушной тревоги.

В Одесской области в поселке Затока произошел взрыв
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Тревога объявлена на большей части территории Украины — в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
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