В Одессе прозвучали взрывы

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе

В Одессе прозвучала серия взрывов, сообщил мэр города Геннадий Труханов в телеграм-канале.

«В городе слышны взрывы», — написал он около 23:45 мск.

По данным сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения, на тот момент в городе и Одесской области звучали сигналы воздушной тревоги.

Тревога объявлена на большей части территории Украины — в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.