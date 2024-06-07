В Одессе прозвучали взрывы
В Одессе прозвучала серия взрывов, сообщил мэр города Геннадий Труханов в телеграм-канале.
«В городе слышны взрывы», — написал он около 23:45 мск.
По данным сервисов, отслеживающих соответствующие оповещения, на тот момент в городе и Одесской области звучали сигналы воздушной тревоги.
Тревога объявлена на большей части территории Украины — в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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