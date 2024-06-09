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Военная операция на Украине ,  
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В Николаеве прогремел взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Николаев на юге Украины прогремел взрыв, сообщили издания «Страна» и «Суспiльне».

В 22:29 8 июня на всей территории Николаевской области объявили воздушную тревогу, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. В 23:02 сигнал отменили.

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Теги
Украина Николаев Николаевская область взрыв Воздушная тревога
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