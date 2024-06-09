В Николаеве прогремел взрыв
В городе Николаев на юге Украины прогремел взрыв, сообщили издания «Страна» и «Суспiльне».
В 22:29 8 июня на всей территории Николаевской области объявили воздушную тревогу, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. В 23:02 сигнал отменили.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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