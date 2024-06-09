Президент Молдавии Майя Санду ведет страну к войне. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент республики Игорь Додон.

«К сожалению, то, что делает Майя Санду за последние год-полтора — она готовится к войне», — сказал Додон. Он упомянул учения с военными НАТО, «транзит непонятных закрытых грузов из Румынии, из НАТО на Украину» и увеличение бюджета Министерства обороны Молдавии в четыре раза. «Вот все эти элементы показывают, что Майя Санду и ее кураторы готовят Молдову к войне», — считает Додон.

По его мнению, Санду доведет Молдавию до ситуации, в которой сейчас находится Украина. Он выразил надежду, что до президентских выборов ничего не произойдет. «А уже после президентских выборов будет другой президент, который будет гарантией мира», — уверен Додон.

Заместитель главы российского МИДа Михаил Галузин ранее высказал мнение, что Запад готовит для Молдавии роль «второй Украины» как «очередного инструмента своей агрессии». Он подчеркнул, что Москва «не желает украинской участи традиционно дружественно относящемуся к России молдавскому народу, который хотят сделать «расходным материалом» в реализации чужих геополитических интересов».