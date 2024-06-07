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В убийстве активиста в Подмосковье заподозрили тренера по мотокроссу

Подозреваемым в убийстве зампреда «Зова народа» оказался тренер по мотокроссу
Тренера по мотокроссу Дмитрия Матвеева заподозрили в убийстве зампреда движения «Зов народа», он в больнице, пишут ТАСС и Shot. Еговцеву нанесли как минимум семь ударов ножом в подъезде, нападавший был «поклонником» его жены
Антон Еговцев
Антон Еговцев (Фото: Антон Еговцев / VK)

Подозреваемым в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева оказался тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, пишут ТАСС и телеграм-канал Shot со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, Матвеев родился в 1986 году, проживает в Лобне и ранее был знаком с женой Еговцева, которую преследовал. Он неоднократно угрожал погибшему, добавил источник.

Перед смертью Еговцев дал отпор нападавшему и ранил Матвеева, сейчас он находится в больнице, пишет Shot.

РБК обратился за комментарием в управление Следственного комитета по Московской области.

В Подмосковье убили зампреда движения, которое писало доносы на артистов
Общество
Антон Еговцев
Убийство Еговцева произошло в ночь на 7 июня у подъезда его дома в Лобне. Как уточнил председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев, нападавшим был «поклонник» жены Еговцева. Он нанес ему как минимум семь ножевых ранений, пишет Shot. По данным телеграм-канала Baza, активист обратился в полицию за несколько часов до произошедшего и сообщил, что его караулит мужчина.

«Зов народа» позиционирует себя как межрегиональное общественное движение по «сохранению культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей». Его представители неоднократно писали доносы на российских деятелей культуры, в том числе за осуждение военной операции на Украине. В частности, они жаловались на группы «Animal ДжаZ» и «Би-2» (основатель коллектива Егор Бортник признан иноагентом), Максима Галкина (признан иноагентом) и других артистов, а также призывали лишить ряд фильмов прокатных удостоверений.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Яна Баширова
Россия Московская область убийство полиция доносы общественное движение
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