В ДНР и ЛНР установили первые банкоматы Сбербанка

Первые десять банкоматов Сбербанка начали работать на территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба банка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Банкоматы заработали в Донецке, Луганске и Макеевке. Обслуживание возможно по карте и биометрии, а также с помощью смартфона через «СберБанк Онлайн» по QR коду.

В пресс-службе банка добавили, что к 1 июля общее число банкоматов «Сбера» в ДНР и ЛНР достигнет 50 устройств. В основном банкоматы будут установлены в Донецке и Луганске.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф объявил, что банк откроет первые 16 отделений в новых регионах России до конца июля. Он уточнил, что «Сбер» начал работу в этом направлении в середине 2023 года. «Сейчас идет ремонт и подготовка зданий», — добавил глава «Сбера».

По итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года, в состав России вошли четыре новых региона. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Киев результатов голосования не признал.