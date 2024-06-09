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Политика ,  
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На Украине захотели собрать коалицию для информационных атак на Россию

Власти Украины собираются создать коалицию со странами Запада для атак на Россию в информационном пространстве. Об этом заявила глава украинского Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк.

В эфире национального телемарафона Герасимюк обвинила Россию в совершении информационных атак на Украину. По ее словам, причастность России к этому подтвердили европейские страны.

«Мы теперь вместе будем атаковать россиян. <...> Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись этому [приписываемым России атакам]», — заявила Герасимюк.

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В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что масштабы и интенсивность кибератак на объекты российской критической информационной инфраструктуры достигли «беспрецедентного уровня». По ее словам, за многими крупными атаками стоят зарубежные спецслужбы. Захарова утверждает, что «действуют они в основном руками украинских хакеров».

В конце мая директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявил, что «акты вредоносного воздействия» хакерских группировок фиксируются «практически ежедневно». Люкманов утверждает, что злоумышленники используют подсети зарубежных компаний. Дипломат подчеркнул, что «все электронные диверсии своевременно выявляются и обезвреживаются».

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