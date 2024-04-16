Летевший из Калининграда в Москву самолет аварийно сел в Петербурге
Летевший из Калининграда в Москву самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за технической неисправности. Об этом говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«На борту воздушного судна находилось 188 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолет приземлился, никто не пострадал», — сказано в сообщении.
Следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса, — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
По информации «Мойки 78», речь идет о рейсе SU1003 авиакомпании «Аэрофлот», в самолете сработала индикация наддува кабины. В пресс-службе управляющей компании Пулково подтвердили эту информацию ТАСС.
В пресс-службе «Аэрофлота» сказали, что посадка воздушного судна была выполнена в штатном режиме и не являлась аварийной, пишет «Мойка 78». В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что в столицу пассажиры отправятся «следующим рейсом».
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