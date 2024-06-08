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ПМЭФ-2024 ,  
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Глава Абхазии анонсировал запуск рейсов из Сухума в семь городов России

Президент Абхазии Бжания: из Сухума запустят рейсы в семь городов России
Сюжет
ПМЭФ-2024
Сухуми, Абхазия
Сухуми, Абхазия (Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости)

Прямые рейсы в семь российских городов начнут летать из обновленного аэропорта Сухума, сообщил «РИА Новости» президент Абхазии Аслан Бжания на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России. Мы думаем, что это увеличит поток как минимум с первого года на 50%», — сказал он.

Добраться из России в столицу Абхазии сейчас можно только наземным и водным транспортом, например, на поезде или на теплоходе.

Президент Абхазии заявил о блокировке проекта запуска аэропорта в Сухуме
Общество
Аслан Бжания

Сухумский аэропорт закрыли в 1993 году по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за войны республики с Грузией. Летом 2023 года Россия и Абхазия договорились о реконструкции воздушной гавани.

В октябре 2023 года конкурс на ремонт аэропорта выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие». Собственником компании является Рашид Рашидович Нургалиев — полный тезка одного из сыновей бывшего главы МВД России Рашида Нургалиева.

Согласно проекту, инвестор должен реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта длиной 3100 м и шириной 45 м, а также рулежную дорожку и обновить историческое здание. Пропускная способность нового комплекса составит 1300 пассажиров в час. Первый рейс аэропорт примет до конца 2024 года, сообщали абхазские власти.

Бжания обвинял ICAO в блокировке проекта запуска аэропорта Сухума. С его слов, препятствия создают государства Евросоюза, а инициатором этого является Грузия.

Теги
Абхазия авиасообщение Сухум
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