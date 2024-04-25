Президент Абхазии заявил о блокировке проекта запуска аэропорта в Сухуме

Международная организации гражданской авиации (ICAO) блокирует проект запуска аэропорта в Сухуме, заявил президент Абхазии Аслан Бжания. Интервью с политиком опубликовала в YouTube Абхазская государственная телерадиокомпания.

«Организация блокирует данный проект по инициативе Грузии, блокируется данный проект всеми государствами Евросоюза. <...> Наверняка проект был бы реализован ранее, если бы не было таких препятствий», — заявил Бжания.

По его словам, реконструкция продолжается, в восстановлении аэропорта помогает Россия. Это может привести к санкциям в отношении российских авиакомпаний, которые будут летать в Абхазию, подчеркнул Бжания.

Президент Абхазии также отметил, что открытие аэропорта не повлияет на обеспечение страны электроэнергией, несмотря на непростую ситуацию с энергетикой в республике. Инвесторы буду создавать условия для бесперебойной подачи электричества в аэропорт, заявил Бжания.

Сухумский аэропорт не работает более 30 лет. Его закрыли по решению ICAO из-за войны с Грузией. Летом 2023 года Россия и Абзахия договорились о реконструкции воздушной гавани.

В октябре 2023 года конкурс на ремонт аэропорта выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие». Собственником компании является Рашид Рашидович Нургалиев, являющийся полным тезкой одного из сыновей бывшего главы МВД России Рашида Нургалиева. На данный момент Нургалиев занимает пост первого заместителя секретаря Совета безопасности и регулярно проводит встречи с руководством Абхазии.

Инвестор реконструирует взлетно-посадочную полосу аэропорта длиной 3100 м и шириной 45 м, рулежную дорожку, обновит историческое здание. Пропускная способность нового комплекса составит 1300 пассажиров в час. Первый рейс, как сообщали абхазские власти, аэропорт примет до конца текущего года.