Власти Абхазии назвали сроки первого рейса в аэропорт Сухума за 30 лет

Совбез Абхазии: первый рейс в аэропорт Сухума произойдет в конце 2024 года

Аэропорт Сухума не принимал обычные пассажирские рейсы из России с 1993-го. Частный инвестор решил отремонтировать его без участия средств федерального бюджета к концу 2024-го. Сроки восстановления аэропорта уже переносили

Международный аэропорт Сухум, 2019 г. (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Аэропорт Сухума примет первый рейс к концу 2024 года после ремонта, тендер на который выиграла российская компания. Об этом заявил «РИА Новости» секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

Он назвал вероятным выдачу Международной организацией гражданской авиации (ICAO) международного кода для аэропорта Сухума, в связи с чем выразил надежду на полеты российских авиаперевозчиков. «И на данном этапе этого вполне достаточно», — добавил Шамба.

Аэропорт расположен в 18 км от Сухума, его построили в 1960-е. В советский период терминал воздушной гавани обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. — зимой. Он был закрыт в 1993 году из-за войны с Грузией по решению ICAO. После этого в августе 2008 года в аэропорту приземлились самолеты с российскими военными во время конфликта России с Грузией, в том же сентябре там сел самолет главы МИДа Сергея Лаврова. Сейчас сухумский аэропорт используется только российскими миротворцами, сотрудниками ООН и для полетов в высокогорное село Псху. Тбилиси в 2019 году подчеркивал, что международные авиаперевозки из Сухума возможны только с разрешения Грузии (согласно резолюции Генассамблеи ООН, Абхазия остается частью Грузии, Россия признала независимость Абхазии).

В мае 2021-го власти Абхазии обещали открыть аэропорт к началу 2024 года. «Для Абхазии как туристической страны очень важно, чтобы заработал Сухумский аэропорт, и он заработает, с высокой долей вероятности, к январю 2024 года», — рассказывал президент Аслан Бжания.

Летом 2023 года Москва и Сухум подписали соглашение о реконструкции аэропорта. «Аэропорт не работает уже 30 лет. Этот факт серьезно сдерживает развитие деловой и туристической сферы республики», — говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников. С его слов, это поможет решить две важные для России задачи: снимет часть нагрузки с аэропорта Сочи и автомобильного пункта пропуска «Адлер», которые сейчас являются «главными точками входа в Абхазию для российских граждан».

Реконструкцию решили проводить в два этапа без привлечения средств из бюджета — только за счет частного инвестора. Как предварительно оценили в Росавиации, Минтрансе и потенциальном инвесторе, первая фаза ремонта обойдется в 6,5 млрд руб.

Сухумский аэропорт стал особенно интересен российским инвесторам после закрытия аэропортов в Ростове-на-Дону, а также Анапе и Краснодаре (входит в холдинг «Аэродинамика», один из акционеров которого миллиардер Олег Дерипаска). Ростовским аэропортом управляют «Аэропорты регионов». По словам источников РБК, информированных о планах властей Абхазии, эта организация была в числе заинтересованных в развитии сухумского объекта.

«Новапорт» в 2011-м планировал инвестировать в новый терминал в Сухуме $100 млн, чтобы принимать к 2015 году 250 тыс. пассажиров. Теперь для обеспечения приема 1,5 млн человек требуется вложить не менее 10 млрд руб. (почти $160 млн) — с перроном, взлетно-посадочной полосой и системой по организации воздушного движения, рассказывал директор по развитию воздушного транспорта Центра экономики инфраструктуры Александр Терентьев.

