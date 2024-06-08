Кадры «безумной дуэли» БТР и десанта России с украинским Bradley в ДНР
Российский БТР-82А с десантниками и украинский БМП Bradley провели «безумную дуэль» близ поселка Очеретино в Донецкой народной республике. Видео публикуют украинские паблики и «Российская газета», которая называет это «безумной дуэлью».
По их данным, столкновение произошло в поселке Сокол в нескольких километрах от Очеретино. Последний, в свою очередь, расположен в 10 км к северо-западу от Авдеевки.
На видео, которое показали паблики и РГ, видно, как боевые машины на полной скорости едут навстречу друг другу по проселочной дороге и параллельно ведут стрельбу. Информации об исходе боя издание и сообщества не приводят.
Российское Минобороны сообщило о взятии под контроль Очеретино 5 мая.
Один из украинских офицеров говорил CNN, что потеря Очеретино может повлечь за собой переход важных логистических узлов: городов Константиновка и Покровск, а также села Великая Новоселка — под огневой контроль России. Взятие части Очеретино под контроль российских войск грозит разрушить линию обороны ВСУ к западу от Авдеевки, отмечал Forbes.
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