Главе британского МИДа позвонили пранкеры и представились Порошенко

Дэвид Кэмерон (Фото: Carl Court / Getty Images)

Пранкеры позвонили по видеосвязи главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону и представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства.

В британском МИДе заявили, что после сообщений и видеозвонка у Кэмерона возникли подозрения. Когда собеседник попросил у министра контактные данные других лиц, тот перестал отвечать. После было проведено расследование, которое показало, что сообщения и видеозвонок были ложными.

В МИДе заявили, что Кэмерон сообщил о пранке «на случай, если видео с министром иностранных дел будет подделано и впоследствии использовано, а также для того, чтобы другие знали об этом риске».

В заявлении также говорится, что глава МИД «сожалеет о своей ошибке».

В апреле российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Они вели беседу от имени высокопоставленного африканского политика.

Бах рассказал пранкерам, что просил представителей Украины следить за политическими высказываниями российских спортсменов в интернете в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«У нас есть специальная наблюдательная комиссия. И они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями», — сообщил тогда глава МОК и пояснил, что подобные высказывания могут привести к недопуску конкретного спортсмена на Олимпиаду.