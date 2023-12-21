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Премьер Ирландии заявил, что «подыграл» звонившим ему пранкерам

Премьер Ирландии заявил, что «подыграл» звонившим ему пранкерам Вовану и Лексусу
Лео Варадкар
Лео Варадкар (Фото: Donall Farmer / Getty Images)

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что «подыграл» российским пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), когда те ему позвонили. Об этом он рассказал газете The Evening Standard.

Вован и Лексус опубликовали запись беседы в своем телеграм-канале 19 декабря. Как отмечает издание, видеозвонок был совершен несколько месяцев назад. В ходе беседы премьеру задавали вопросы о боевых действиях на Украине, объединении Ирландии (Республика Ирландия и Северная Ирландия, входящая в состав Великобритании), статусе Крыма и вступлении Украины в ЕС.

По словам Варадкара, у него «сразу же возникли подозрения» относительно характера звонка, но он решил «подыграть» пранкерам. Премьер заверил, что «осторожно» отвечал на поставленные вопросы, а затем намеренно завершил разговор.

Он рассказал, что звонившие выдавали себя за дипломата Африканского союза, изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. «В самом начале разговора, поскольку они использовали изображение этого человека и его голос, мы поверили, что он настоящий», — пояснил Варадкар.

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Однако затем, по его словам, стало понятно, что «что-то происходит, что-то не так». С течением разговора становилось «все более очевидно, что это фейк», сказал он.

«Я завершил разговор, но мне пришлось немного подыграть, прежде чем предположить, что это подозрительный звонок, но я думаю, вы заметите из моих ответов на вопросы, что я был очень осторожен», — подчеркнул Варадкар.

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Политик заверил, что на видеозаписи «все не так, как кажется». По его словам, запись выложили в интернет в отредактированном виде.

Ирландский премьер отметил, что после случившегося его офис изменил процедуру приема звонков, уведомил о случившемся Африканский союз и предупредил правительства других стран.

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Теги
Ирландия Вован и Лексус пранкеры розыгрыш видеозвонки
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