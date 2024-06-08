Обвиняемого в убийстве дедушки в московском парке отправили в СИЗО

Александр Штольц (Фото: пресс-служба Московского Городского Суда)

Перовский районный суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве пожилого мужчины в столичном парке Кусково, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Александра Штольца обвиняют по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет. Суд отправил его под арест до 4 августа 2024 года.

По версии следствия, пожилой мужчина сделал Штольцу замечание, из-за чего последний его и убил. Обвиняемый нанес жертве удар ножом «в область жизненно-важного органа», после чего потерпевший скончался на месте.

По данным Следственного комитета, мужчина был убит ударом в сердце. Убийство произошло вечером 4 июня.

В ведомстве рассказали, что в момент происшествия рядом с потерпевшим находились две его несовершеннолетние внучки, однако они не пострадали.

Накануне, 7 июня, столичная прокуратура сообщила, что подозреваемый в убийстве — 64-летний житель района Новогиреево — пришел в полицию с повинной.