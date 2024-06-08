 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Обвиняемого в убийстве дедушки в московском парке отправили в СИЗО

Александр&nbsp;Штольц
Александр Штольц (Фото: пресс-служба Московского Городского Суда)

Перовский районный суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве пожилого мужчины в столичном парке Кусково, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Александра Штольца обвиняют по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет. Суд отправил его под арест до 4 августа 2024 года.

По версии следствия, пожилой мужчина сделал Штольцу замечание, из-за чего последний его и убил. Обвиняемый нанес жертве удар ножом «в область жизненно-важного органа», после чего потерпевший скончался на месте.

В московском парке гулявшего с внучками дедушку убили ножом в сердце
Общество

По данным Следственного комитета, мужчина был убит ударом в сердце. Убийство произошло вечером 4 июня.

В ведомстве рассказали, что в момент происшествия рядом с потерпевшим находились две его несовершеннолетние внучки, однако они не пострадали.

Накануне, 7 июня, столичная прокуратура сообщила, что подозреваемый в убийстве — 64-летний житель района Новогиреево — пришел в полицию с повинной.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Теги
СИЗО парк «Кусково» арест убийство Москва
Материалы по теме
Подозреваемый в убийстве дедушки в московском парке сдался полиции
Общество
На западе Москвы произошло заказное убийство
Общество
В московском парке гулявшего с внучками дедушку убили ножом в сердце
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Нагельсман убрал вратаря «Баварии» из состава сборной Германии на Евро Спорт, 15:11
Главе британского МИДа позвонили пранкеры и представились Порошенко Политика, 14:58
Израильские военные освободили петербуржца из плена ХАМАС Политика, 14:38
Агент заявил, что Николич заблокировал трансфер игрока «Войводины» в ЦСКА Спорт, 14:33
Кратер на Луне назвали в честь российского геохимика Общество, 14:17
Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 Политика, 14:12
Генсек РФС ответил на вопрос о новом контракте с Карпиным Спорт, 14:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Организаторы ПМЭФ раскрыли общую сумму заключенных контрактов Бизнес, 13:57
В Париже заметили рекламу Олимпиады с Исинбаевой и флагом России Спорт, 13:53
Обвиняемого в убийстве дедушки в московском парке отправили в СИЗО Общество, 13:50
Макрон назвал «кирпичи» для длительного мира на Украине Политика, 13:43
В Белгородской области беспилотник снова атаковал храм Политика, 13:36
Мбаппе и Гризманн вошли в состав сборной Франции на Евро-2024 Спорт, 13:35
Испанка уступила украинке медаль ЧЕ в ходьбе, начав праздновать до финиша Спорт, 13:13