Подозреваемый в убийстве дедушки в московском парке сдался полиции
Мужчина, которого подозревают в убийстве дедушки в московском парке, пришел в полицию с повинной, сообщает пресс-служба столичной прокуратура в телеграм-канале.
«64-летний житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной», — говорится в сообщении.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Вечером 4 июня вблизи улицы 3-я Музейная, где находится парк «Кусково», было найдено тело мужчины, убитого ударом ножа в сердце. На видеозаписях, изъятых следователями, было обнаружено, что в момент происшествия рядом с потерпевшим находились две его несовершеннолетние внучки.
В Следственном комитете отметили, что девочки не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Было заведено дело по статье об убийстве — ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса.
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