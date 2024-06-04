В московском парке гулявшего с внучками дедушку убили ножом в сердце

В парке на востоке Москвы было найдено тело мужчины, убитого ножом в сердце, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета в телеграм-канале.

По данным следствия, убийство произошло вечером 4 июня в парке вблизи улицы 3-я Музейная. «Обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения. На видеозаписях обнаружили, что в момент происшествия рядом с потерпевшим находились две его несовершеннолетние внучки. «Девочки не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в СК.

Дело было заведено по статье об убийстве — ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса.