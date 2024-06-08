Меняйло рассказал о последствиях атаки дронов в Северной Осетии
После пресечения силами противовоздушной обороны (ПВО) атаки трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Моздоке зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Чуть ранее он рассказал, что, по предварительной информации, дроны прилетели с украинской стороны, их целью был военный аэродром. В результате происшествия жертв и разрушений не было.
В связи с этим власти Северной Осетии отменили все массовые мероприятия в Моздокском районе. По словам главы региона, это сделано для безопасности граждан. В республике создан оперативный штаб.
Утром 8 июня Минобороны сообщало только об одном сбитом дроне над территорией Северной Осетии. Ведомство прежде не сообщало об уничтожении БПЛА в этом регионе.
Меняйло попросил жителей Северной Осетии не выкладывать в Сеть фото и видео с места падения дронов и работы систем ПВО.
В Северной Осетии действует запрет на полеты беспилотников. Аналогичные меры вводились в 68 регионах.
Северная Осетия находится в удалении от зоны боевых действий. В конце мая атакам украинских беспилотников подверглась Оренбургская область, Татарстан и Башкирия, между местами падения дронов и зоной боевых действий — более 1 тыс. км.
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