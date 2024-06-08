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Военная операция на Украине ,  
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Меняйло рассказал о последствиях атаки дронов в Северной Осетии

Меняйло: после атаки дронов в Северной Осетии зафиксированы несильные разрушения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

После пресечения силами противовоздушной обороны (ПВО) атаки трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Моздоке зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Чуть ранее он рассказал, что, по предварительной информации, дроны прилетели с украинской стороны, их целью был военный аэродром. В результате происшествия жертв и разрушений не было.

В связи с этим власти Северной Осетии отменили все массовые мероприятия в Моздокском районе. По словам главы региона, это сделано для безопасности граждан. В республике создан оперативный штаб.

Утром 8 июня Минобороны сообщало только об одном сбитом дроне над территорией Северной Осетии. Ведомство прежде не сообщало об уничтожении БПЛА в этом регионе.

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Сергей Меняйло

Меняйло попросил жителей Северной Осетии не выкладывать в Сеть фото и видео с места падения дронов и работы систем ПВО.

В Северной Осетии действует запрет на полеты беспилотников. Аналогичные меры вводились в 68 регионах.

Северная Осетия находится в удалении от зоны боевых действий. В конце мая атакам украинских беспилотников подверглась Оренбургская область, Татарстан и Башкирия, между местами падения дронов и зоной боевых действий — более 1 тыс. км.

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Теги
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