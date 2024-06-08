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ПМЭФ-2024 ,  
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Роскомнадзор сообщил об уголовных делах против 25 иноагентов

Роскомнадзор: против 25 иноагентов возбуждены уголовные дела из-за маркировки
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ПМЭФ-2024
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В отношении 25 лиц, признанных Минюстом иностранными агентами, были возбуждены уголовные дела за отсутствие маркировки, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве рассказали, что при систематических нарушениях иноагентами правил маркировки данные о них передаются в Следственный комитет. Роскомнадзор к настоящему моменту передал в СК информацию о 45 иноагентах, против 25 из них были заведены уголовные дела.

Дела возбудили по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса, максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

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В реестре иноагентов по состоянию на 8 июня числятся 809 человек и организаций.

Суды регулярно штрафуют иностранных агентов за нарушения правил маркировки. Так, 5 июня Таганский суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова (признан иноагентом) за отсутствие плашки иноагента. Ему назначили максимальный штраф по ч. 4 ст. 19.34 КоАП — 50 тыс. руб.

Теги
Роскомнадзор иноагенты уголовное дело
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