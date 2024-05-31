Минюст объявил иноагентами Екатерину Дунцову, Sota и Republic
Минюст впервые с 12 апреля обновил реестр иностранных агентов. В него включены:
- Журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова. Она собиралась участвовать в президентских выборах 2024 года, но ЦИК отказал ей в регистрации.
- Политолог и правозащитница Марина Литвинович. Она работала в «Фонде эффективной политики» Глеба Павловского, «Союзе правых сил», возглавляла избирательный штаб Ирины Хакамады. В 1999-м работала над сайтом Сергея Кириенко, в 2000-м — над предвыборным сайтом Владимира Путина. Сотрудничала с Гарри Каспаровым и Михаилом Ходорковским (признаны иноагентами).
- Издания Sota и Republic.
- Движение «Путь домой» и ее активистка Мария Андреева. Движение организовали жены мобилизованных.
- П.В. Иванов.
Материал дополняется.
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