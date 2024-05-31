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Минюст объявил иноагентами Екатерину Дунцову, Sota и Republic

Екатерина Дунцова
Екатерина Дунцова (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Минюст впервые с 12 апреля обновил реестр иностранных агентов. В него включены:

  • Журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова. Она собиралась участвовать в президентских выборах 2024 года, но ЦИК отказал ей в регистрации.
  • Политолог и правозащитница Марина Литвинович. Она работала в «Фонде эффективной политики» Глеба Павловского, «Союзе правых сил», возглавляла избирательный штаб Ирины Хакамады. В 1999-м работала над сайтом Сергея Кириенко, в 2000-м — над предвыборным сайтом Владимира Путина. Сотрудничала с Гарри Каспаровым и Михаилом Ходорковским (признаны иноагентами).
  • Издания Sota и Republic.
  • Движение «Путь домой» и ее активистка Мария Андреева. Движение организовали жены мобилизованных.
  • П.В. Иванов.

Материал дополняется.

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