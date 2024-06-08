В США россиянин признал вину в экспорте боеприпасов

В США 58-летний россиянин Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении санкций против России, говорится на сайте американского Минюста.

«Двойной гражданин США и России сегодня признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля путем экспорта частей, компонентов и боеприпасов к огнестрельному оружию в Россию без необходимого разрешения», — сказано в сообщении.

По информации Минюста США, Тимашев как минимум с июля 2020 года по 2023 год «координировал с партнером в России отправку деталей оружия из США в Россию». В обмен его сообщник оплачивал обучение дочери Тимашева и квартиру в Екатеринбурге. После начала военной операции на Украине Тимашев отправлял товар родственнику сообщника, который живет в Казахстане, оттуда компоненты поставлялись в Россию.

«Тимашев отправил несколько партий комплектующих в Казахстан, зная, что в конечном итоге они предназначаются для России», — говорится в сообщении Минюста. Кроме того, по версии ведомства, он скрыл факт незаконного вывоза компонентов оружия, «исказив содержание грузов в сопроводительных декларациях».

Приговор Тимашеву вынесут 8 ноября, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В марте в Финляндии вынесли приговор в отношении гражданина Франции Габриэля Темина, которого обвинили в экспорте «тысяч беспилотников» в Россию. Это был первый приговор в стране за нарушение новых санкций в отношении России.

Бизнесмена обвиняли в «экспорте тысяч беспилотных летательных аппаратов в Россию», но в итоге суд не нашел этому прямых доказательств. Позже следствие выяснило, что в 2022 и 2023 годах Темин экспортировал из Германии в Россию товары, подпадающие под экспортные ограничения. В документах пунктом назначения был указан Казахстан, но в итоге товары были отправлены в Санкт-Петербург. Компании Темина также перевозили через Россию устройства, предназначенные для перехвата беспилотников.

Прокуратура требовала для подсудимого четыре года лишения свободы, но в итоге суд приговорил его к девяти месяцам тюремного заключения условно.