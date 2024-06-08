СК пообещал установить причастных к удару по селу в Херсонской области
Следственный комитет устанавливает обстоятельства удара Вооруженных сил Украины по магазину в селе Садовое Херсонской области, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку», — говорится в сообщении.
Количество погибших и пострадавших устанавливается, добавили в ведомстве. По последним данным, в результате обстрела села 22 человека погибли и 15 пострадали.
7 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ дважды атаковали село Садовое: с помощью управляемой авиабомбы французского производства, а затем из РСЗО HIMARS. Оба раза удар пришелся по местному магазину.
Кроме того, обстрелу подвергся город Луганск. 57 человек пострадали и четыре погибли после атаки ракетами ATACMS. Более десяти зданий и сооружений получили повреждения. Подъезд одного из домов с первого по пятый этаж обрушился. МЧС сообщало, что два человека могут находиться под завалами.
В МИД России пообещали наказать причастных к атакам на Луганск и Херсонскую область. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что это были «заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения». «Натовский почерк очевиден», — сказала она.
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