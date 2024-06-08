 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СК пообещал установить причастных к удару по селу в Херсонской области

СК пообещал установить причастных к удару по селу Садовое в Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Следственный комитет устанавливает обстоятельства удара Вооруженных сил Украины по магазину в селе Садовое Херсонской области, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку», — говорится в сообщении.

Количество погибших и пострадавших устанавливается, добавили в ведомстве. По последним данным, в результате обстрела села 22 человека погибли и 15 пострадали.

МИД пообещал наказать причастных к атакам на Луганск и Херсонскую область
Политика

7 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ дважды атаковали село Садовое: с помощью управляемой авиабомбы французского производства, а затем из РСЗО HIMARS. Оба раза удар пришелся по местному магазину.

Кроме того, обстрелу подвергся город Луганск. 57 человек пострадали и четыре погибли после атаки ракетами ATACMS. Более десяти зданий и сооружений получили повреждения. Подъезд одного из домов с первого по пятый этаж обрушился. МЧС сообщало, что два человека могут находиться под завалами.

В МИД России пообещали наказать причастных к атакам на Луганск и Херсонскую область. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что это были «заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения». «Натовский почерк очевиден», — сказала она.

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Теги
Херсонская область Следственный комитет ВСУ
Материалы по теме
МИД пообещал наказать причастных к атакам на Луганск и Херсонскую область
Политика
Сальдо заявил об ударе по Херсонской области из РСЗО HIMARS и авиабомбой
Политика
В ЛНР заявили о возможности восстановить обрушившийся в Луганске дом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Ростовский губернатор сообщил об уничтожении дрона близ Новошахтинска Политика, 01:24
СК пообещал установить причастных к удару по селу в Херсонской области Политика, 00:54
Кремль заявил о намерении отстаивать интересы России после решения FIDE Политика, 00:52
Минфин ответил на слова Мордашова об изменении налогов Бизнес, 00:45
Британский телеведущий Мосли пропал во время отдыха на греческом острове Общество, 00:20
Голикова назвала сумму, нужную для индексации пенсий работающим Общество, 00:07
МИД пообещал наказать причастных к атакам на Луганск и Херсонскую область Политика, 07 июн, 23:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Столтенберг отказался от плана помощи Украине на $100 млрд Политика, 07 июн, 23:26
В Белгородском районе дрон-камикадзе застрял в окне дома Политика, 07 июн, 23:22
Парашютист разбился в Волгоградской области из-за ветра Общество, 07 июн, 23:12
Bloomberg узнал, что Германия готова поставить Украине еще один Patriot Политика, 07 июн, 23:07
Зверев и Алькарас сыграют в финале «Ролан Гаррос» Спорт, 07 июн, 23:07
АвтоВАЗ привлек к работе на заводе в Тольятти 200 осужденных Бизнес, 07 июн, 22:45
Сальдо заявил об ударе по Херсонской области из РСЗО HIMARS и авиабомбой Политика, 07 июн, 22:40