Число жертв обстрела в Херсонской области выросло до 22

ВСУ ударили по одному и тому же месту дважды, пострадали в том числе люди, пытавшиеся помочь раненым при первом ударе

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Число погибших при обстреле села в Херсонской области выросло до 22, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Число погибших в результате варварского удара боевиков врага по селу Садовое в Голопристанском округе увеличилось до 22 человек. При этом ранены 15 человек, пять из них сейчас находятся в тяжелом состоянии», — написал он.

Удар был нанесен по магазину в селе Садовое Голопристанского муниципального округа. Ранее губернатор сообщил, что ВСУ атаковали село дважды: с помощью управляемой авиабомбы французского производства, а затем из РСЗО HIMARS. Оба раза удар пришелся по магазину. «После первого прилета люди из соседних домов выбежали помогать пострадавшим, через короткий промежуток времени был прилет ракеты HIMARS. Целенаправленно ударили повторно, для большего количества жертв», — объяснял губернатор.

Село Садовое расположено на западе Херсонской области, на правом берегу Днепра. Расстояние до районного центра — города Голая Пристань — 45 км, до Херсона — 85 км. По данным переписи 2001 года, население села составляло 683 человека.