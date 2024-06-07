Путин оценил долг США мировой экономике в $54,3 трлн

Владимир Путин (Фото: Сергей Семенов / Фонд Росконгресс)

Суммарный объем задолженности США перед мировой экономикой к настоящему времени достиг $54,3 трлн, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Трансляцию его выступления вел РБК.

«Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединенные Штаты, условно, задолжали мировой экономике $54,3 трлн», — сказал Путин.

Из этой суммы $12,6 трлн принадлежат физическим лицам, которые держат их на своих банковских счетах вне границ США, еще $10 трлн взяты в долг американскими компаниями, пояснил Путин.

«Это $22,6 трлн, которые ничем не обеспечены. Ничем, кроме доверия к американской экономике», — сказал он.

Путин отметил, что оставшаяся сумма от $54,5 трлн — вложения граждан других стран в американские компании, которые обеспечены надежностью этих компаний и их стоимостью. «Но их надежность зависит тоже от американской экономической системы в конечном счете», — пояснил свою мысль президент.

По официальным данным Минфина США, внешний долг страны в январе 2024 года впервые превысил отметку $34 трлн.

ПМЭФ проходит 5–8 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании форума 7 июня помимо президента России выступили лидеры Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва. После заседания Путин встретится с представительницами организации «Женщины бизнеса».

Главная тема форума в этом году сформулирована как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».