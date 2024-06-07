В Луганске от взрывов пострадали три детсада, две школы и университет
При обстреле Луганска пострадали две школы, три детсада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, а также один из корпусов Далевского университета, сообщило правительство ЛНР в своем телеграм-канале.
Согласно сообщению, в образовательных учреждениях взрывной волной выбило стекла, но пострадавших и жертв среди персонала и воспитанников нет.
По данным МЧС, в Луганске погибли три человека в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, семерых удалось спасти из-под завалов жилого дома. Всего пострадали 35 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
По словам главы ЛНР, 7 июня 2024 года ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет. По его словам, российские силы ПВО сбили большую часть из них, но часть из них разрушили гражданскую инфраструктуру.
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