В Луганске при обстреле пострадали три детсада, две школы, колледж и университет

В Луганске от взрывов пострадали три детсада, две школы и университет

Фото: government_lnr / Telegram

При обстреле Луганска пострадали две школы, три детсада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, а также один из корпусов Далевского университета, сообщило правительство ЛНР в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, в образовательных учреждениях взрывной волной выбило стекла, но пострадавших и жертв среди персонала и воспитанников нет.

По данным МЧС, в Луганске погибли три человека в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, семерых удалось спасти из-под завалов жилого дома. Всего пострадали 35 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам главы ЛНР, 7 июня 2024 года ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет. По его словам, российские силы ПВО сбили большую часть из них, но часть из них разрушили гражданскую инфраструктуру.

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