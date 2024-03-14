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Политика ,  
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В Кремле не увидели новизны в данных об усилении военных США в Арктике

Песков: стремление США наращивать силы в Арктике не является новым вызовом
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Стремление США усилить свое положение в Арктике не является новым вызовом для России, в регионе существует напряженная конкуренция, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это не новый вызов. К сожалению, Арктика постоянно была и остается на территории достаточно напряженной конкуренции», — сказал Песков.

Россия рассматривает Арктику как стратегически важный регион, добавил пресс-секретарь президента. Москва намерена извлекать экономическую выгоду из этого района с соблюдением природоохранных норм, подчеркнул он.

BI сообщил о подготовке США к сдерживанию России и Китая в Арктике
Политика
Фото:Tiffini M. Jones / Getty Images

14 марта портал Business Insider сообщил, что американских солдат готовят к возможному конфликту в условиях холодного климата из-за беспокойства Вашингтона по поводу активного сотрудничества Москвы и Пекина в Арктике. В феврале на Аляске состоялись двухнедельные учения, в них приняли участие более 8 тыс. военнослужащих 11-й воздушно-десантной дивизии, а также международные союзники США.

Осенью 2023 года о напряженности в арктическом регионе заявили в НАТО. Представитель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр отметил, что сближение России и Китая в работе в Арктике вызывает беспокойство. Бауэр призвал участников блока быть готовым к конфликту в регионе.

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Теги
Дмитрий Песков Арктика Россия США
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