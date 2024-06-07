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Военная операция на Украине ,  
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Захарова призвала армянских депутатов поделиться списком погибших в Буче

Захарова призвала армянских парламентариев поделиться списком погибших в Буче
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала парламентариев Армении поделиться списком людей, якобы погибших в Буче. Об этом она заявила журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, Россия уже два года не может добиться предоставления данных о погибших там людях, список которых армянским парламентариям должен был передать Киев.

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Мария Захарова

«Мы видели, как этот город посещали бесконечные делегации ЕС, США, Канады. Мы сейчас с ними не общаемся никаким образом, ждать от них чего-либо хорошего или конструктивного не приходится. А вот с армянской стороной мы поддерживаем регулярный контакт. Очень надеемся, что список людей, которые там якобы погибли, армянские друзья передадут», — сказала Захарова.

В апреле 2022 года представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. Два дня спустя западные СМИ, а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, на которых видны трупы людей. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители.

Минобороны России в ответ заявило, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы являются провокацией.

3 июня 2024 года Захарова обратилась в посте в своем телеграм-канале к Фонду американского актера Джорджа Клуни с предложением найти список горожан, погибших в Буче весной 2022 года.

«Хотели бы предложить им заняться реальной помощью журналистам и добыть список «погибших» в Буче горожан, чьи тела якобы были представлены мировыми СМИ в качестве жертв «российского насилия», — написала Захарова.

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Буча Мария Захарова Военная операция на Украине Армения
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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