Жителя Коми оштрафовали за угрозы в адрес Голиковой и Терешковой

Татьяна Голикова (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении Артема Мальцева, который в соцсетях призывал «наказать» некоторых российских чиновников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города во «ВКонтакте».

Согласно данным суда, Мальцев с 9 апреля 2020 года по 14 января 2022 года разместил в соцсети «ВКонтакте» текстовые комментарии с «признаками публичных призывов к неограниченному кругу лиц к осуществлению террористической деятельности в виде посягательства на жизнь государственных деятелей России».

В соцсети обвиняемый упоминал вице-премьера Татьяну Голикову, первую женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову, вице-спикера Госдумы Ирину Яровую и главу Коми Владимира Уйбу. Свои посты он начинал фразой «на кол».

В суде Мальцев признал свою вину. Критику в адрес чиновников он объяснил негативным отношением к действующей власти, установившей определенные запреты во время пандемии коронавируса.

Мужчину признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета — ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса. Мужчине назначили штраф в размере 350 тыс. руб.