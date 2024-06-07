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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших в Луганске после атаки ВСУ увеличилось до 35

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску пострадали 35 человек, сообщается в телеграм-канале правительства ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталию Пащенко.

Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Жизни трех пострадавших несовершеннолетних восьми, 15 и 16 лет ничего не угрожает. По данным МЧС, три человека погибли.

В 11:00 мск Украина атаковала Луганск пятью ракетами ATACMS американского производства, сообщила пресс-служба российского Минобороны.

«Четыре американские ракеты были сбиты российскими средствами ПВО. Одна ракета поразила два многоквартирных дома», — уточнили в ведомстве.

Число пострадавших в Луганске после атаки ВСУ увеличилось до 35
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В Луганске при ударе ВСУ обрушился подъезд жилого дома
Политика
Фото:glava_lnr_info / Telegram

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Дальность ее применения — до 300 км. Ракеты производит американская компания Lockheed Martin.

По информации посла МИД России по особым поручениям Родиона Мирошника, в результате обстрелов более десяти зданий и сооружений получили повреждения. ВСУ нанесли удар по крыше многоэтажной высотки рядом с рынком, в результате выбиты окна домов и витрины магазинов.

Из-за обстрела в городе обрушился подъезд дома с первого по пятый этаж.

В мае и июне Луганск неоднократно подвергался обстрелам и атакам со стороны ВСУ. 20 мая украинские военные обстреляли поселок Юбилейный в Луганске, в результате пострадали жилые кварталы. В ночь на 4 июня «ЛуганскИнформЦентр» и ТАСС сообщили о взрывах в городе.

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Теги
Луганск ЛНР МЧС ATACMS Минобороны
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