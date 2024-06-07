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Военная операция на Украине ,  
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Арбитражный суд Крыма решил взыскать с Украины ₽3 трлн за подорванную ЛЭП

Арбитражный суд постановил взыскать с Украины ₽3 трлн за энергоблокаду Крыма
Сюжет
Военная операция на Украине

Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск местных властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в телеграм-канале.

«По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, Министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании «Укрэнерго» в пользу казны Крыма убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн руб.», — написал Константинов.

Он назвал это решение значимым и своевременным.

Иск в Арбитражный суд был подан в марте. Предварительно ущерб от энергоблокады оценили примерно в 3 трлн руб. Кроме того, Общественная палата Крыма вместе с Госсоветом собиралась подготовить один иск к Украине — о компенсациях гражданам в размере 2 трлн руб.

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Фото:Владимир Бондаренко / ТАСС

Перебои с поставками электроэнергии происходили в Крыму еще в 2014 году. Регион был полностью обесточен в результате энергоблокады в ноябре 2015 года, после того как с украинской стороны были подорваны ведущие на полуостров линии электропередачи.

Без света тогда остались около 2 млн человек, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Украина возобновила подачу энергии в Крым в начале декабря того же года.

Глава Крыма Сергей Аксенов в феврале 2016 года заявил, что крымские предприятия из-за отключения энергии понесли ущерб в размере около 480 млн руб.

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Теги
Крым Украина Арбитражный суд иски энергоблокада энергоблокада Крыма
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