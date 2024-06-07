Власти ЛНР показали последствия удара по Луганску. Видео

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В Луганске прогремела серия взрывов, в результате обстрела ВСУ пострадали более 20 человек, включая восьмилетнего ребенка, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Видео с последствиями ударов опубликовал глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам очевидцев, пожар начался в районе Острой Могилы. В результате удара по городу обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома, под завалами могут находиться люди.

«Система ПВО сейчас интенсивно отработала над Луганском. 5–7 минут шла канонада над городом. По предварительным данным, все летящие объекты сбили. Могут быть последствия от падения обломков. Власти ведут подомовой обход», — написал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.