Путин встретился с Додиком на ПМЭФ

Милорад Додик и Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что они виделись с Додиком не так давно — в феврале на открытие первых Международных игр будущего в Казани. По словам российского президента, уровень торговли между странами «пока скромный», однако в этом году есть «заметный восстановительный рост по сравнению с прошлым годом». «Благодарны вам за то, что вы делаете в духовной сфере, в сфере поддержки наших связей по линии министерств иностранных дел», — добавил Путин.

Додик ранее говорил, что хочет поехать на ПМЭФ, «чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций». Он подчеркнул, что Республика Сербская не позволит на уровне всей Боснии и Герцеговины ввести санкции против России.

27-й экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 5 по 8 июня. Его тема в 2024 году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в мероприятии подтвердили более 17 тыс. человек из 136 стран.