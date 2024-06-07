Детский омбудсмен призвала отреагировать на адептов субкультуры «фурри»

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что ее настораживает распространение среди детей субкультуры «фурри». Ее слова передает «РИА Новости».

«Фурри» — это сообщество людей, которые увлекаются искусством и культурой, связанными с антропоморфными животными. Последователи этой субкультуры создают себе костюмированные образы на основе комиксов и мультсериалов, где главными персонажами являются человекоподобные животные. «Фурри» идентифицируют себя с этими персонажами, но не считают себя воплощением животных.

«Меня смутило не то, что они [«фурри»] наряжаются в костюм животных, а то, что они пытаются копировать поведение этих животных вообще в разных вещах», — объяснила Львова-Белова на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она заявила, что ее настораживает то, что дети «едят из миски и ходят в лоток». По ее мнению, на такое поведение «нужно реагировать и точно какие-то меры предпринимать».

Летом 2023 года представители субкультуры «фурри» несколько раз подверглись нападению в Ленинградской области. 6 августа в парке в Петербурге мужчина бросил страйкбольную гранату с перцовым газом в толпу поклонников субкультуры, которые собрались на пикник в Удельном парке. В итоге подростки сами задержали нападавшего и передали его полиции.

20 августа еще одно нападение на «фурри» произошло в Гатчине. Неизвестный бросил страйкбольную гранату в группу подростков и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета. Два человека пострадали. Было возбуждено уголовное дело.