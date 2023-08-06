Бросившего страйкбольную гранату на фурри-пикнике в Петербурге задержали

Бросившего страйкбольную гранату на фурри-фестивале в парке в Петербурге задержали

Фото: Никита Попов / РБК

В Петербурге задержали мужчину, который бросил страйкбольную гранату с перцовым газом в толпу подростков в Удельном парке. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

Сообщение о мужчине, который бросил неустановленный предмет, после чего произошел взрыв, поступило в полицию Приморского района около 15:50. Прохожие задержали нападавшего и передали сотрудникам полиции. Им оказался 19-летний житель Санкт-Петербурга, его доставили в отдел полиции.

Ранее издание «Фонтанка» писало, что в Удельном парке собрались на пикник представители субкультуры фурри — поклонники и фанаты искусства, связанного с антропоморфными животными. На встречу пришли люди в возрасте от 14 до 19 лет.

Собравшиеся в парке поклонники фурри заметили мужчину в балаклаве, который ходил «вокруг да около», рассказал «Фонтанке» один из участников встречи. «Мы увидели, что он выдергивает чеку. У нас ребята к нему подошли, повалили, и сразу раздался взрыв», — сказал он.

Участники встречи сами задержали нападавшего и передали его полиции. По данным «Фонтанки», взорвавшаяся граната повредила мужчине палец.