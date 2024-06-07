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ПМЭФ-2024 ,  
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Песков назвал модератора пленарной сессии ПМЭФ с Путиным

Песков: модератором на сессии ПМЭФ с Путиным будет политолог Караганов
Сюжет
ПМЭФ-2024
Сергей Караганов
Сергей Караганов (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Модерировать пленарную сессию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента Владимира Путина, будет политолог Сергей Караганов. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне о том, что модерировать сессию с президентом будет Караганов, РБК рассказали двое знакомых политолога и подтвердил источник, знакомый с ходом подготовки мероприятия.

«Сегодня после двух мы ожидаем пленарку. Ее будет вести Караганов», — сказал Песков.

На этом пленарном заседании выступят Путин и два гостя: президенты Боливии и Зимбабве.

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Сам Караганов в разговоре с РБК не подтвердил, но и не опроверг информацию, будет ли он модератором мероприятия. При этом источник РБК рассказал, что политолога отправили на карантин перед заседанием.

Сергей Караганов — научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), председатель редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике» и один из разработчиков концепции «поворота на Восток» в российской внешней и внутренней политике.

В 2023 году написал статью под названием «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе», где выразил надежду, что стране не понадобится применять ядерное оружие; но предположил, что если «противники не одумаются», то военно-политическому руководству России придется принять «тяжелое решение». Члены СВОП назвали предложения о возможном применении Россией ядерного оружия неприемлемыми.

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Дмитрий Песков Владимир Путин Сергей Караганов ПМЭФ
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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