Модератором пленарки ПМЭФ с участием Путина будет политолог Караганов

Модератором пленарной сессии с участием президента Путина на Петербургском международном экономическом форуме станет политолог Сергей Караганов, сообщили источники РБК

Сергей Караганов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с участием президента Владимира Путина будет политолог и заслуженный профессор Высшей школы экономики Сергей Караганов, рассказали РБК два знакомых Караганова и подтвердил источник, знакомый с ходом подготовки мероприятия. Сессия пройдет 7 июня.

По словам одного из собеседников РБК, сейчас политолог находится на карантине перед мероприятием.

Караганов в разговоре с РБК не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескова. В общении с журналистами 6 июня Песков заявил, что пока не будет раскрывать имя.

Накануне, 5 июня, на встрече с главными редакторами мировых информационных агентств Путин в ответ на вопрос, не будет ли модератором американский тележурналист Такер Карлсон, заявил, что ему неизвестно, кто выбран на эту роль. «Карлсон? Я даже не знаю, кто будет модератором, понятия не имею. Мне господин Песков об этом еще не доложил», — сказал президент. «Доложу отдельно», — ответил Песков.

Ведущим пленарной сессии в 2023 году был американский политолог Дмитрий Саймс.

Сергей Караганов — почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, председатель редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике», научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, один из разработчиков концепции «поворота на Восток» в российской внешней и внутренней политике. Летом 2023 года Караганов опубликовал на сайте «РИА Новости» статью под названием «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе». В ней он выразил надежду, что стране не понадобится применять ядерное оружие, но предположил, что, если «противники не одумаются», «перед военно-политическим руководством России встанет ужасный моральный выбор и необходимость принять тяжелое решение». Позднее члены Совета по внешней и оборонной политике опубликовали заявление, в котором назвали неприемлемыми предложения своего почетного председателя президиума Караганова.