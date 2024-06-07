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ПМЭФ-2024 ,  
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Песков рассказал, чему будет посвящена речь Путина на ПМЭФ

Песков: Путин посвятит свою речь на ПМЭФ российской экономике
Сюжет
ПМЭФ-2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Выступление президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет в основном посвящено российской экономике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с телеведущим Павлом Зарубиным.

«Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике. Поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны», — сказал Песков.

Но если брать в совокупности и речь президента, и дискуссию после нее, то, как предположил пресс-секретарь, обсуждение может «уйти в политэкономию». «Потому что в современном мире все упирается в политэкономию. Ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует», — добавил он.

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

ПМЭФ проходит 5–8 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании форума 7 июня помимо президента России выступят лидеры Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва. После заседания Путин встретится с представительницами организации «Женщины бизнеса».

Главная тема форума в этом году сформулирована как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Деловая программа поделена на четыре тематических блока: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

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Владимир Путин Дмитрий Песков ПМЭФ пленарные заседания экономика России
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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