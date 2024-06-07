 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков предложил уточнить у Байдена, откуда он знает Путина более 40 лет

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Информацию о том, что президент США Джо Байден знает Владимира Путина больше 40 лет, нужно уточнять у самого главы Белого дома, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Журналисты задали ему вопрос, была ли у Байдена возможность познакомиться с российским президентом так давно, или он что-то перепутал.

«Байдена надо спрашивать», — ответил Песков.

Байден назвал удары по России угрозой втягивания Запада в конфликт
Политика
Фото:Александр Ратушняк / Reuters

6 июня журналист ABC News спросил у Байдена, беспокоят ли его слова Путина, который ранее заявил, что поставки дальнобойного оружия на Украину западными странами для ударов по территории России являются «прямым участием в войне» против нее.

«Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек», — ответил американский лидер, назвав российского президента «диктатором».

Откуда Байден знает Путина 40 лет, он не уточнил. 40 лет назад Путин работал в КГБ, в 1985 году он уехал в ГДР и проработал там до 1990 года. В те годы Байден был сенатором: в 1984 году он был переизбран в сенат на третий срок от штата Делавэр.

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Теги
Персоны
Владимир Путин Джо Байден США Дмитрий Песков
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Politico узнало о реакции Байдена на идею Макрона об инструкторах для ВСУ
Политика
Песков ответил на слова Байдена, назвавшего Путина диктатором
Политика
Politico узнала реакцию Белого дома на статью WSJ о состоянии Байдена
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 06 июн, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 06 июн, 17:32
Российская майнинговая компания построит дата-центр под нужды ИИ Крипто, 13:12
IТ-специалисты жертвуют безопасностью в угоду дедлайнам. Как быть Pro, 13:06
В Совфеде предложат зачислять часть акцизов на табак регионам Отрасли, 13:03
«Матч ТВ» направил предложение по покупке прав на трансляцию Олимпиады Спорт, 13:03
В России запустят программу по реставрации объектов культурного наследия Недвижимость, 13:00
Лавров заявил, что в БРИКС появится категория стран-партнеров Политика, 12:57
ПВО сбила три ракеты на подлете к Ростовской области Общество, 12:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд отказал следствию в переводе генерала Попова под домашний арест Политика, 12:51
«Деловые Линии» и «СКБ Контур» будут развивать ЭДО в сфере логистики Пресс-релиз, 12:48
В Луганске при ударе ВСУ обрушился подъезд жилого дома Политика, 12:47
Аналитики назвали самые подешевевшие новостройки Москвы в мае Недвижимость, 12:44
Чем отличается Lada Iskra от Lada Vesta: разбор Авто, 12:36
ChatGPT, Claude или другое: как выбрать подходящую нейросеть для бизнеса Pro, 12:35
С четвертой ракетки мира Зверева сняли обвинения в домашнем насилии Спорт, 12:35