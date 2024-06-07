Песков предложил уточнить у Байдена, откуда он знает Путина более 40 лет
Информацию о том, что президент США Джо Байден знает Владимира Путина больше 40 лет, нужно уточнять у самого главы Белого дома, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Журналисты задали ему вопрос, была ли у Байдена возможность познакомиться с российским президентом так давно, или он что-то перепутал.
«Байдена надо спрашивать», — ответил Песков.
6 июня журналист ABC News спросил у Байдена, беспокоят ли его слова Путина, который ранее заявил, что поставки дальнобойного оружия на Украину западными странами для ударов по территории России являются «прямым участием в войне» против нее.
«Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек», — ответил американский лидер, назвав российского президента «диктатором».
Откуда Байден знает Путина 40 лет, он не уточнил. 40 лет назад Путин работал в КГБ, в 1985 году он уехал в ГДР и проработал там до 1990 года. В те годы Байден был сенатором: в 1984 году он был переизбран в сенат на третий срок от штата Делавэр.
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