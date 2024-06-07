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ПМЭФ-2024 ,  
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Додик рассказал о планах Запада разделить Россию на пять частей

Додик: западные страны планируют разделить Россию на пять частей
Сюжет
ПМЭФ-2024
Милорад Додик
Милорад Додик (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Западные страны планировали разделить Россию на пять частей, но российский президент Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны, заявил ТАСС президент Республики Сербской Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, оккупировав Украину полностью, чтобы на дальнейших этапах разделить Россию», — отметил Додик.

По словам лидера Республики Сербской, он знает о предложении разделить Россию на пять частей. Он уточнил, что западные страны «научились так поступать во многих частях мира и вот наконец пришли сюда». Додик не рассказал, откуда у него данные о планах западных стран, но пояснил, что Запад хочет разделить Россию, чтобы завладеть ее ресурсами.

Додик предложит разделить Боснию и Герцеговину
Политика
Милорад Додик

Республика Сербская — это часть государства Босния и Герцеговина. Вторая часть государства — Федерация Боснии и Герцеговины, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. В Боснии и Герцеговине страну возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента: от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко.

Путин встретился с Додиком на полях ПМЭФ 6 июня. Российский президент напомнил, что они виделись не так давно — в феврале на открытии первых Международных игр будущего в Казани.

Теги
Милорад Додик Запад Россия ПМЭФ
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