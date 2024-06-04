Ушаков: Путин после заседания ПМЭФ встретится с представителями «Женщин бизнеса»

В Кремле рассказали, с кем встретится Путин после заседания ПМЭФ

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин после участия в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) намерен встретиться с представительницами организации «Женщины бизнеса». Об этом на брифинге сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

«После пленарного заседания 7 июня ориентировочно в 17:00 президент встретится с представительницами общероссийской организации «Женщины бизнеса», — сказал он.

Представители ассоциации пригласили Путина на обед в рамках ПМЭФ еще в конце апреля. Глава государства принял приглашение.

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема мероприятия в 2024 году — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Пленарное заседание форума, на котором выступит Путин, состоится 7 июня. По словам Ушакова, участие в мероприятии также примут лидеры Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва.

Ассоциация «Женщины бизнеса» работает в России более 20 лет. Она объединяет профильные организации из разных регионов страны, представляющие интересы женщин-предпринимателей. Организация оказывает помощь в развитии бизнеса, который ведут в стране женщины.

Ассоциация имеет 62 отделения в российских регионах, в ней состоят более 7,5 тыс. человек. Президентом ассоциации является председатель Российско-арабского делового совета Татьяна Гвилава.